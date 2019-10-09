Son Dakika Haberleri: Çöp kovalarını kırıp Van Gölü'ne atan şüpheliler yakalandı
Son Dakika Güncel Çöp kovalarını kırıp Van Gölü'ne atan şüpheliler yakalandı

Çöp kovalarını kırıp Van Gölü'ne atan şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan ve sahil bandında yer alan 17 adet çöp kovasını kırarak Van Gölü'ne atan 4 kişi yakalanırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise eylemi yapanları sert bir şekilde kınadı.

Çöp kovalarını kırıp Van Gölü'ne atan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan ve sahil bandında yer alan 17 adet çöp kovasını kırarak Van Gölü'ne atan 4 kişi yakalanırken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise eylemi yapanları sert bir şekilde kınadı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.00 sıralarında sahil bandında meydana geldi. Yaşları 18-20 arasında değişen 4 kişinin, sahil bandının 2,5 kilometrelik kısmında bulunan ahşap çöp kovalarını tekmelerle kırarak göle attıkları tespit edildi. Olayın polis şehir kameralarıyla tespit edilmesi ile harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları kamu malına zarar vermekten gözaltına aldı. Merkeze götürülen S.D., C.K., F.T. ve R.K. isimli şahısların ifadeleri alındı. Alkollü oldukları belirlenen şahısların aynı yürüyüş bandında 2 vatandaşa da sataştıkları belirlendi. Edremit Belediye Başkanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine yasal işlemler başlatıldı. Yapılan hizmetlere son zamanlarda art arda zarar verilmesinde art niyet olduğunu belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Kamu malına zarar veren insanlar bundan nasıl bir haz alıyor anlamış değilim. Yapılan hizmete zarar verenlerin art niyetli ve bunu bilerek yaptıkları gayet açık. Bir bölgeye ve Edremit'in muhtelif yerlerinde yapılan hizmetlere zarar verenler nasıl bir psikolojiye sahiptirler? Tüm bu yaptığımız hizmetler, ilçemizin ortak kullanım alanlarındaki kamunun malıdır. Dolayısıyla verilen bu zarar hepimize veriliyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık ve destek istiyorum" dedi.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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