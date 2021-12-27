Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp konteynerini önce gözlerine kestirdi. Daha sonra ise "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştı.
Belediye çalışanları sabah saatlerinde bölgede çöp konteynerinin olmadığını fark ederek, durumu hemen yetkililere haber verdi. Çöp konteynerinin çalındığı anı güvenlik kamerasından izleyen yetkililer de durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çöp kovası hırsızlığı yaparken kullandıkları yöntem pes dedirtti - Son Dakika