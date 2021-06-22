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Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar

22.06.2021 10:07

Son dakika haberine göre Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar Antalya'da 2 hayvansever, çöp kovası içinde ölüme terkedilen 3 yavru kediyi kurtardı Ölmek üzere olan 3 kedi, önce yıkandı, ardından kurutuldu, daha sonra kaşıkla bebek gibi beslendi Antalya'da 3 yavru kedi,...

Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar

Antalya'da 2 hayvansever, çöp kovası içinde ölüme terkedilen 3 yavru kediyi kurtardı

Ölmek üzere olan 3 kedi, önce yıkandı, ardından kurutuldu, daha sonra kaşıkla bebek gibi beslendi

ANTALYA - Antalya'da 3 yavru kedi, atıldıkları çöp kutusundan kurtarıldıktan sonra hayvanseverlerce bebek gibi beslendi. Hayata tutunmayı başaran kedileri fön makinesiyle kurutup, çay kaşığı besleye yapan hayvanseverler, yavruları kutuya atarak ölüme terkeden kişilerin bulunmasını istedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Zeynep Gören, iş yerinin bahçesinde sokaktan bulduğu bir kediyi beslemeye başladı. Bu kedi yaklaşık 3 ay önce 3 yavru dünyaya getirdi. Yavruları da beslemeye başlayan Gören, kedilere 3 aydır gözü gibi bakıyordu. Gören, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün iş yerine gelemedi. Öğle saatlerine yakın iş yerine gelen Zeynep Gören, verandadaki çöp kovasının devrilmiş, etrafın ise dağınık olduğunu gördü. Bir gündür göremediği kedileri beslemek için bahçeye geçen Gören, yavru kedileri yerde bitkin ve pisliğe bulanmış şekilde ölmek üzereyken buldu. Hemen veterinerden destek alan Zeynep Gören ve Buse Koç, yavru kedileri önce yıkadı, ardından fön makinesi ile kuruladı. Solunumları yerin gelen kedi, iki hayvansever tarafından çay kaşığı ile besleme yaptılar. Yavru kedileri bebek gibi besleyen iki hayvansever kedilerin yaşama tutunmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Kedilerin nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlayan Gören, temizlik görevlisinden duyduğu sözler karşısında şok oldu. Gören, görevlinin gelen sesler üzerine, açtığı çöp kovasından yavruların dışarı çıkardığını öğrendi.

Gören, yavruların kendilerince çöp kovasına girmesinin imkansız olduğunu belirterek, kişi ya da kişilerce atılmış olabileceği üzerinde duruyor.

"Bitkin ve pislik içinde buldum"

Kedilerin hayata tutunmasını sağlayan Zeynep Gören, 3 aylık olan 3 yavru ve annelerini bahçede beslediklerini belirtti.

Yavruların sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini dile getiren Gören, "Dün sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle iş yerine gelemedik. Dükkanın önünde çöp kutumuz vardı biraz derin şekilde. Sabah geldiğimde kova yan yatmış ve içerisi pislik doluydu. 'Ne oldu burada' diye düşünürken, anne kedi gelip miyavlamaya başladı. Etrafta yavrulara baktım, bitkin ve pislik içinde buldum. Fopseptik çukuruna düştüler sandım. Aldığım gibi yıkadım 3'ünüde. Kaskatı durumdalardı. Fön makinesi ile kuruttuk. Kaşıkla ayran verdim, ufak ufak toparlanmaya başladılar" dedi.

"Yavruları kurtardık"

Yavru kedilerin uzun çöp kovasının içine düşmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Gören," Yavrular dün çöp kutusunun içine atılmış ve kapağı kapatılmış. Üçünün üzerine pislik atmışlar. Kapağını kapatıp gitmişler. Hayvan hayvana bunu yapmaz. Belediyenin sokakları süpüren görevlisi, sesleri duyup kovayı açmasa ölürlerdi. Düşmüş olsa üçü birden mi düştü. Bunu yapan bulunsun. Biz burada tüm sokak hayvanlarını bile düşünürüz. Yavrularımızı şükürler olsun kurtardık. Bunlar evlat, ben bir hayvanseverim. Ne istediniz bu canlılardan" diye konuştu.

Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar
Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar

Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Çöp kovasından ölümden kurtardıkları yavru kedilerle bebek gibi ilgileniyorlar - Son Dakika


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