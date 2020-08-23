Çöp kutuları değil, çukurlar tercih edilince İtalyan Koyu çöplüğe döndü - Son Dakika

Çöp kutuları değil, çukurlar tercih edilince İtalyan Koyu çöplüğe döndü

EDİRNE - Edirne'de Saros Körfezi'nin çok değerli sahillerinden biri olan İtalyan Koyu, tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktığı atıklar yüzünden çöplük oldu. Sahile bırakılan çöp konteyerleri yerine bölgedeki çukura bırakılan çöpler, saklı cenneti 'çöp sahili'ne çevirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü sınırları içinde yer alan İtalyan Koyu pek az kişi tarafından biliniyor. Özellikle sahile giden engebeli bağlantı yolunu sabırla geçenlere harika bir manzara ve temiz bir deniz vaad eden sahil, son günlerde ziyaretçileri tarafından adeta katlediliyor.

Sahil ve çevresine bırakılan atıklar sebebiyle, çöp manzarasının oluştuğu kıyı şeridinde çevre kirliliği yaşanıyor.

Gelen vatandaşların kullanması için bölgeye rengi çevreden farklı olacak şekilde kontrast oluşturan turuncu çöp kutularının bırakıldığı sahile gelen vatandaşların bir çoğu bu kutuları kullanmazken, bölgenin hemen ilerisinde açılmış bi çukur tercih ediliyor. Eski şemsiye, terlik, kağıt, karton, plastik ve kullanılmış maskelerin depolandığı alan pislik saçarken, etrafına toplanan sinekler ise bölgeye rahatsızlık veriyor.

Bunun yanında rüzgarın etkisiyle savrulan plastik poşetler, yol kenarlarını kaplarken, yeşil tonları atık çöpler ile kayboluyor ancak çevre kirliliği bununla da bitmiyor.

Sahile komşu olan kale duvarı kalıntıları üzerine çıkan bazı kişilerin burada yaktıkları ateşte yanan odun parçaları ve diğer atıkların bölgede bırakıldığı sahilde çıkan koku ve kötü görüntü ise tepkiye konu oluyor.

Vatandaşlardan çevreye karşı duyarlı olması bekleniyor.