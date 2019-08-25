Çöp kutularına hijyenik bakım

Narlıdere'nin genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdüren Narlıdere Belediyesi, çöp kutularını daha sağlıklı hale getirmek için de özel çaba sarf ediyor. Özel donanımlı araçlar ve ekipler, gün boyu farklı sokaklarda konteynerleri temizliyor. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yerel seçimlerden bu yana sürdürdüğümüz temizlik seferberliği aralıksız devam edecek" dedi.



Narlıdere Belediyesinin nisan ayından bu yana sürdürdüğü temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Her gün her sokakta temizlik çalışması yürüten belediye ekipleri, yaz sıcaklarında kirlilik yayma ihtimali olan çöp kutularına da hijyenik bakım uyguluyor. Belediye bünyesindeki özel donanımlı araç yardımı ile çöp kutularını yıkayan ekipler, özel ilaçlar kullanarak da konteynerleri steril hale getiriyor, vatandaşların sağlığını koruyor.



"Çalışmalar aralıksız devam edecek"



Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Yerel seçimlerden bu yana önemli bir temizlik seferberliği başlattık. Her mahallede, her sokakta bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Halk sağlığını korumak açısından çöp kutularının temizliği de bizler için önemli. Özel araçlarımız ve ekiplerimizle buradaki hijyeni de sağlıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu. - İZMİR