Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı

6 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde komşular arasında çöp kutusunun yeri konusunda çıkan ve bıçak ile beyzbol sopasının kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Çöp kutusu için yer kavgası: 4 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde komşular arasında çöp kutusunun yeri konusunda çıkan ve bıçak ile beyzbol sopasının kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1377 Sokakta meydana geldi. Sokakta yan yana olan iki apartmanda oturan Hakan Duyar ile Sedat Oymak arasında, apartmanın önüne bulunan çöp kutusunun yeri nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören Oymak'ın eşi Ayşe Tuğçe Oymak ile apartman sakinleri, Akın Kocabaş, Bahar Kömür, Mahmut Kömür Meral Hancer de dahil oldu. Sedat Oymak yanındaki bıçakla komşuları Bahar Kömür, Mahmut Kömür ve Hakan Duyar'ı bacaklarından yaraladı, Ayşe Tuğçe Oymak ise evinden getirdiği beyzbol sopasıyla Meral Hancer'e başına vurarak yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Akın Kocabaş ile Sedat Oymak ve eşi Ayşe Tuğçe Oymak'ı gözaltına aldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Merkezefendi, Kocabaş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:42 Kaynak: DHA
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