ÇÖP KUTUSU YANINDA UNUTULAN ÇANTA KORKUTTU - Son Dakika

ANTALYA'da yerli ve yabancı turistlerin yoğun geldiği AVM'nin karşısında yer alan tarihi Muratpaşa Camisi yakınındaki çöp kutusunun yanına bırakılan çanta, korkuttu. Çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan kentin işlek AVM'si ile tarihi Muratpaşa Camisi'nin giriş kapısı önünde meydana geldi. Cami giriş kapısı önündeki çöp kutusunun yanında çanta olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri trafiği kapatarak çantanın bulunduğu noktayı güvenlik çemberine aldı. Ekipler vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Bomba imha uzmanı polis, kıyafetini giydikten sonra şüpheli çantanın olduğu noktaya doğru ilerledi. Polis ekibinin yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyalar olduğu belirlendi. Polis çantayı aldıktan sonra tramvay ve araç yolunu tekrar trafiğe açtı. Bazı vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.