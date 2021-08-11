Çöp kutusundaki kadın çantası fünye ile patlatıldı - Son Dakika

SİVAS'ta bir çöp kutusunun üzerine bırakılan kadın çantası endişeye neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay saat 20.30 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan bir çöp kutusunun üzerinde kadın çantasını görenler polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bulvarı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafeti giydikten sonra çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çanta boş çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Bulvar, kontrollü patlatmanın ardından araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

- Sivas