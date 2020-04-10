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Çöp modası: Covid-19 nedeniyle evde kalanlar, bu durumu nasıl eğlenceli hale getiriyor?
6 saat önce
Günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyor
Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında dünya genelinde milyonlarca insan bir anlamda evlerinde 'hapsolmuş' durumda.
Ancak günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:21
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