Son Dakika › Dünya › Çöp modası: Covid-19 nedeniyle evde kalanlar, bu durumu nasıl eğlenceli hale getiriyor? - Son Dakika Dünya
Çöp modası: Covid-19 nedeniyle evde kalanlar, bu durumu nasıl eğlenceli hale getiriyor?
6 saat önce
Günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyorView on euronews.
Günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:03
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