Çöp olmaktan kurtuldu: 24 milyon euroya satıldı
53 dakika önce
Yaşlı bir Fransız kadının mutfağında asılı duran tablo tam 24 milyon euroya satıldı.
Yaşlı bir Fransız kadının mutfağında asılı duran tablo tam 24 milyon euroya satıldı. Tablo şimdiye kadar satılan en pahalı Orta Çağ resmi unvanına sahip oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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