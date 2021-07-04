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Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı - Son Dakika

Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı

04.07.2021 13:30
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üç gün önce parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen iki cesedin başları henüz bulunamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üç gün önce parçalanmış halde çöp poşetine konularak toprağa gömülen iki cesedin başları henüz bulunamadı. Adli Tıp Kurumuna gönderilen parçalardan birinde tırnak kısmında oje olduğu öğrenilirken, cinayetlerin 15 gün önce işlendiği değerlendiriliyor.

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı. Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamazken, polis ekipleri kayıp ihbarlarını da değerlendiriyor. Yaklaşık 15 gün önce öldürüldükleri düşünülen şahısların kimliklerinin tespiti ve fail ya da faillerin bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, cesetlerin bulunmasında büyük rol oynayan köpeklerin sahibi Zeynep Serbes yaşanan olay sonrasında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunmuştu. - SAKARYA

Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı
Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı

1 Temmuz, Adli Tıp, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöp poşeti içine konulup gömülmüşlerdi, başları hala bulunamadı - Son Dakika


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