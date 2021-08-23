ÇÖP SAHASI KAPANINCA SOKAK KÖPEKLERİ AÇ KALDI - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan çöplüğün geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir yasasının ardından kapatılması nedeniyle bölgedeki sokak köpekleri yiyecek bulamaz duruma geldi. Bandırmalı hayvanseverlerin bölgede yaptığı beslemelerle 20'si yavru olmak üzere 100'ün üzerine köpeği hayata tutunmaya çalışıyor.

Bandırma Kent Konseyi, Sokak Hayvanları Çalışma Grubu eski çöplük alanında ilaçlama, temizlik ve besleme yaptı. Konuyla ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, 'İki hafta önce çöplük bölgesindeydik. Tespitlerimiz doğrultusunda yine buraya geldik. Bandırma Belediyemizin temizlik işleriyle ve özel bir ilaçlama şirketiyle birlikte buradaki çöpleri biraz temizledik, ilaçlama yaptık ve besmeleme yapıyoruz. Buradaki gönüllülerimize, çalışma grubumuza çok teşekkür ediyorum. Sadece bu bölge değil Livatya, Levent ve kırsalda da besleme faaliyetlerimize devam edeceğiz. Çünkü bu canlılar bizim canlarımız, onlara bir nebze olsun dokunabilmek bizim tek isteğimiz. Herkesi bu konuya duyarlı olmaya ve bize destek vermeye davet ediyoruz.' dedi.

'BÖLGEDEN HIZLI GEÇEN KAMYONLAR KÖPEKLERE ÇARPIYOR'

Çöp sahasında, sokak hayvanlarının uzun süredir bakımını üstlenen hayvansever Gülen Kayacık, kurumları bu bölgeye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı. Yaklaşık 5 yıldır haftanın 5 günü bölgede besleme yaptığını anlatan Kayacık, belediyenin haftanın iki günü bölgede besleme çalışması yapmasını istediğini söyledi. Bölgeye getirilen kemiklerin de bakteri ve enfeksiyon ürettiğini belirten Kayacık, beslemelerin kuru mama ve ekmekle yapılmasının daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Bölgeden hızlı bir şekilde geçen nakliye kamyonlarının köpeklere çarparak ölümlerine neden olduğunu kaydeden Kayacık, 'Buradaki canlara faydamız olsun istiyorsanız kuru mama ve ekmek getirin. Eski çöplük alanı için kasisi hız engelleyici istiyorum. Buradan geçen nakliye firmalarının şoförleri çok dikkatsizler, burası ana yol değil. Burası toprak bir yol, burada hız yapmanın bir anlamı yok. Buradaki canlara vurarak öldürüyorlar. Burada hız yapmasınlar" diye konuştu.

Annesi ile birlikte eski çöplükte yapılan çalışmaya katılan ve çöpleri toplayan 9 yaşındaki Poyraz da büyük takdir topladı. Tulumunu giyerek tek tek çöp toplayan minik Poyraz, kemiklerin köpeklere zarar verdiğini söyleyerek 'Burada insanların bilinçsizce attığı kemikleri topluyoruz. Kemikler hayvanları haşlanmadıkları için hasta ediyor. O yüzden de biz burada kemikleri toplayıp hayvanlara yemek veriyoruz. ' dedi.

Bölgede yapılan çalışmada; torbalarca kemik ve çöpler toplandı. Köpeklerin kulübeleri ilaçlanırken yavrulara süt ekmek, yetişkin köpeklere ise kurumu mama ve ekmek verildi.