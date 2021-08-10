Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi.

CANSIZ BİR BEDEN BULDU

Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cansız beden, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.