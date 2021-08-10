Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi.
Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.
Cansız beden, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu - Son Dakika