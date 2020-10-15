Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor - Son Dakika

Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor

15.10.2020 12:54

Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sabiha Öztürk, çevre düşmanlarının her akşam yere çöp ve çekirdek atarak kirlettiği parkı tek başına temizliyor.

Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sabiha Öztürk, çevre düşmanlarının her akşam yere çöp ve çekirdek atarak kirlettiği parkı tek başına temizliyor. Yeni yapılan parkın kirletilmesine duyarsız kalmayarak her gün mıntıka temizliği yapan Öztürk, "Temizliği seve seve yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir şekilde gocunmuyorum. Dünyayı temiz yapalım. Çocuklar için bilhassa temiz olmalıyız" dedi. Öte yandan çevre bilincinden dolayı Öztürk'e, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü personeli tarafından teşekkür etmek amacıyla çiçek takdim edildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz haftalarda tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduğu Sevgi Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Parkı her gece duyarsız vatandaşlarca kirletiliyor. Parkın çevresinde ve içinde çok sayıda çöp kutusu ve konteyner olmasına rağmen yere çekirdek kabuğu ve sayısız çöp atan çevre magandalarına en güzel yanıtı parkın yakınında oturan Sabiha Öztürk verdi. Her gece parkta yürüyüşe çıkan Öztürk, bir yandan yürüyüş yaparken diğer yandan etrafa atılan çöpleri tek tek topluyor.

Hem yürüyüş hem de çöp toplama

Parkın çevresini genellikle gündüz vakitleri temizlediğini söyleyen Öztürk, "Ben bazen yetişebiliyorsam geceleri temizliyorum. Herkes dağıldıktan sonra geceleri çöpleri topluyorum. Hem yürüyüş yapıyorum hem çöp topluyorum. Etrafımızda bir sürü çöp bidonu olduğu halde gençlerimiz çöplerini bidonlara atmıyor. Yerlere atıyorlar. Oturduğumuz masalarda çok sayıda çekirdek çöpü var. Defalarca söylüyorum çöpe atmaları gerektiğini. Ama gençlerimiz çok duyarsız. Bazen masaların üzerinde ayakkabıyla geziyorlar. Uyardığımda bana 'Sana ne. Sen kim oluyorsun. Belediyenin çok parası var. Yapar' şeklinde yanıt alıyorum. Ufak çocuklar ama çok saygısızlar" diye konuştu.

"Seve seve yapıyorum"

Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin her gün parkta temizlik yaptığını ancak kendisinin de bir vatandaş olarak çevresini temiz tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Öztürk, "Ben kendi apartmanımda yöneticiyim. Temizlikçi gelmediği zamanlar kendi tarafımı süpürüyorum. Ne yapayım? Temizlik kötü bir şey değil. İnsanlarımız ne yazık ki çok duyarsız. Bir şey söyleyince çok saygısızca karşılıyorlar. Temizliği seve seve yapıyorum. Yaptığım işten hiçbir şekilde gocunmuyorum. Dünyayı temiz yapalım. Çocuklar için bilhassa temiz olmalıyız. Özellikle koronavirüsten dolayı daha temiz ve dikkatli olmalıyız. Pisliğimizi eve kendimiz getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dileğimiz oldu"

Öztürk, Sabahattin Ali Parkı'nın bulunduğu yerin eskiden atıl, çöp dolu bir arazi olduğunu söyleyerek, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, "Burada oturan bir vatandaşım. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz Lüleburgazlı olarak her zaman için temiz ve düzenli olmak istiyorsak burasının güzel olmasını istiyorum. Bu atıl yatırımda çok çirkin görüntü vardı. Fakat müracaat ettiğimizde belediyemiz çok duyarlı davrandı. Mahallemize çok güzel bir park yapılması için dile getirdik. Dileğimiz oldu. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Lütfen çöp atmayın"

Bir diğer mahalle sakini Osman Akalın ise, parkın bulunduğu alanın yapılmadan önce çok kötü durumda olduğunu söyleyerek belediye yetkililerine yeni yapılan park için teşekkür etti. Yere çöp atan vatandaşları sürekli uyardığını söyleyen Akalın, "Ben burayı kullanan ailelerden rica ediyorum. Çocuklarımızı yerlere çöp atmamaları konusunda uyarırsak iyi olur. Özellikle bu pandemi sürecinde temizliğin en önemli yerde olması gerektiği yerde doğayı kirletmememiz gerekiyor. Doğa, öyle ya da böyle intikamını alıyor. Büyüklerimizden rica ediyorum. Çocuklarımızı lütfen uyarsınlar. Bu park hepimiz için yapıldı. Lütfen yediğimiz çekirdek kabuklarını, içtiğimiz suların pet şişelerini yere atmayalım" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün her gün parkta temizlik yaptığını söyleyen Akalın, "Sabiha Öztürk'e de teşekkür ediyorum. Sabiha hanım kimse bir şey söylemeden tek başına parkı temizliyor. Sürekli burayı kontrol ediyor, temizliyor. Burada çiçeklerin arasında çıkan ayrık otlarını dahi temizliyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor
Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor
Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor
Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor

Kırklareli, Lüleburgaz, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor         
11:29
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi         
07:50
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 13:03:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöp savaşçısı Sabiha Teyze her gün parklardaki çöpleri temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei