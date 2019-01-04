Çöp Şiş Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
13 dakika önce
Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.
Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi
Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı
Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu