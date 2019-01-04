Son Dakika Haberleri: Çöp Şiş Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Çöp Şiş Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

13 dakika önce

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:49 Kaynak: Youtube

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