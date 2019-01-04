Çöp Şiş Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.

Yeni bir yemeli kapışma ile beraberiz. Bu kez menüde çöp şiş var. Normalde çöp şişi yedikçe yiyesimiz gelir ama tabii belirli bir sayıdan sonra çöp şiş yemek de hiç kolay değil.

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