"Çöp Taksi" uygulaması vatandaşlardan tam not aldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayata geçirilen "Çöp Taksi" uygulaması vatandaşlardan beğeni topladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın ilçenin temizliğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Keşan'ın örnek ilçe olması için belediye ekiplerinin durmadan çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çöp Taksi damperli küçük yapısıyla, büyük araçların giremediği dar sokaklara rahatlıkla girerek çevre kirliliğine neden olan çöpleri kolaylıkla topluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Çöp Taksi ilçenin temizlik çalışmalarında etkin rol oynamaya devam ediyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde çöplerin toplatılmasında önemli bir performans sergiliyor. Minyatür yapısı, hızlı hareket edebilme özelliği sayesinde bu aracı önemli kılan özelliklerden biri oluyor.

Çöp Taksi, 09.00, 11.00, 14.00, 16.00 saatlerinde Artı Çarşı'dan 09.30, 11.30, 14.30, 16.30 saatlerinde de Kunduracılar Çarşısı'ndan geçerek görevli personel eşliğinde esnaf tarafından çıkarılan çöpleri alıyor.

Çöp Taksi'ye Alo 153 Beyaz Masa Hattı'ndan ulaşılabiliyor."