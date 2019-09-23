Son Dakika Haberleri: Çöp tartışmasında amcalarını öldüren genç kızlar adliyede
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Çöp tartışmasında amcalarını öldüren genç kızlar adliyede

2 saat önce

Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 genç kız adliyeye sevk edildi.

Çöp tartışmasında amcalarını öldüren genç kızlar adliyede, System.String[]

Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden amcalarını bıçaklayarak öldüren 2 genç kız adliyeye sevk edildi.


Olay, Tekkeköy ilçesinin Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ö. (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Seda (22) ve Ebru Ö. (19) arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Ö.'nün yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Seda Ö. amcasına bıçakla saldırarak yaraladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Bekir Ö. kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri Mustafa Ö., eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö.'yü gözaltına aldı.


İfadesi alınan Mustafa, Hava ve Semanur Ö. serbest bırakılırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan Seda ve Ebru Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
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