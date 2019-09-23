Son Dakika Haberleri: Çöp tartışmasında amcasını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı
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Çöp tartışmasında amcasını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden amcasını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklanırken, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çöp tartışmasında amcasını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bahçe kenarına döküldüğü iddia edilen çöp yüzünden amcasını bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklanırken, kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ö. (63) ile bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden kardeşinin kızları Seda (22) ve Ebru Ö. (19) arasında kavga çıktı. Kavgada Bekir Ö.'nün yeğenlerine sopa ile saldırdığı iddia edildi. Bu sırada Seda Ö., amcasını bıçakla saldırarak yaraladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası Bekir Ö., kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri Mustafa Ö., eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö.'yü gözaltına aldı. İfadesi alınan Mustafa, Hava ve Semanur Ö. serbest bırakılırken, jandarmadaki sorguları tamamlanan Seda ve Ebru Ö. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Seda Ö., amcasının kendisine sopa ile saldırdığını belirterek, "Amcam bana sopayla vurunca yere düştüm. Yerden kalkınca kardeşim Ebru'ya da sopayla saldırıyordu. Kardeşimi ve kendimi korumak için bıçağı rastgele salladım. Bıçağın amcama batıp batmadığını da bilmiyorum" dedi.


Seda Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, kardeşi Ebru Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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