Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika
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Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı

23.02.2022 00:58
Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçi, dengesini kaybetmesi sonucu çöp topladığı kamyonun altına kalarak yaralandı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan bir işçi, dengesini kaybetmesi sonucu çöp topladığı kamyonun altına kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Odunpazarı'na bağlı Nilay Sokak'ta meydana geldi. Odunpazarı Belediyesine ait 26 AEL 399 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplayan 22 yaşındaki Emrehan S., Nilay Sokak'ta bulunan çöpleri kamyona yükledi. İlerlemek için kamyonun yan tarafına çıkan işçi, ayağının kayması sonucu düştü. Şoför Bayram O.'nun durumu fark etmeden yola devam etmesi üzerine Emrehan S., kamyonun altında kalarak yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Kamyon ayaklarının üzerinden geçti"

Emrehan S. ile birlikte aynı çöp kamyonunda çalışan temizlik işçisi Kamil Tepegöz olayı anlattı. İş arkadaşının çöp arabasına bindiği esnada ayağının kaymasıyla düştüğünü belirten Tepegöz, "Arkadaşımla birlikte çöp atmaya indik. Emrehan çöpü attıktan sonra arabanın üstüne zıpladı. Ayağı kayınca düştü. Kamyon ayaklarının üzerinden geçti. Kamyonun arkasında kaldı. Ben tekrar çöp atmak için indiğimde fark ettim. Hemen ambulansı aradık gelip aldı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı

Temizlik İşçisi, Odunpazarı, Eskişehir, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çöp topladığı kamyonun altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika


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