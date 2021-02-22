İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan işçiler, kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da kaza yerine gelerek, incelemede bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çöp toplama kamyonu TIR'a çarptı, 2 işçi yaralandı - Son Dakika

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