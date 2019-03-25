Son Dakika Haberleri: Çöp Toplama Merkezindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Çöp Toplama Merkezindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

45 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesindeki çöp toplama alanında dün akşam çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alınırken, çoğu ağaç budama atığı olan çöpler yanmaya devam ediyor.

Çöp Toplama Merkezindeki Yangın Kontrol Altına Alındı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesindeki çöp toplama alanında dün akşam çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alınırken, çoğu ağaç budama atığı olan çöpler yanmaya devam ediyor.

Kemer ilçesindeki çöp toplama alanında dün akşam 21.30 sıralarında çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için Antalya Büyükşehir, Orman İtfaiyeleri büyük gayret gösterirken, Kemer Belediyesi de Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait arazözleri destek olarak gönderdi. Yangın sabaha karşı kontrol altına alınırken, devam eden rüzgar sebebiyle itfaiye ekiplerinin nöbetleri sürüyor. Çoğu ağaç budama atığı olan çöplerin günlerce yanmaya devam edebileceği belirtiliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Kemer, Antalya, 3. Sayfa
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