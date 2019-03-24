Çöp Toplama Merkezine Yangın
39 dakika önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan çöp toplama merkezinde yangın çıktı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde bulunan çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Kuzdere Mahallesi'ndeki çöp toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahale etti. Rüzgarın etsisiyle geniş bir alana yayın yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangının yerleşim alanlarını tehdit riski bulunmadığı bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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