Çöp toplama sporu 'Plugging' orman yangınlarını önlüyor - Son Dakika

İZMİR'de de son yıllarda doğadan çöp toplama sporu olarak bilinen 'plugging'e ilgi büyüyor. Bu aktiviteyle hem spor yapıldığını hem de çevrenin temizlendiğini söyleyen Doç. Dr. Meriç Atasever, plugging sayesinde orman yangınlarının önüne geçildiğini belirterek, "Dünyada hiç bu seneki kadar orman yangını çıkmadı. Plugging bu konuda oldukça faydalı bir spor ve bana göre spor bilimleri fakültelerinde anabilim dalları kurulabilir, yarışması yapılabilir" diye konuştu.

Ülke genelinde son yıllarda orman yangınları giderek artarken, doğadan çöp toplama sporu olarak bilinen 'plugging'in önemi de artıyor. Çöp toplama sporcuları yani ploggerlar, ormanlık alanlara atılan, güneşin ışınlarına maruz kalarak ısınan ve sıcaklığının 50 derecelere kadar yükselmesi sonucu mercek işlevi görerek yangına sebep olan cam şişeleri topluyor. Orman yangınlarının önüne geçilmesini sağlayan ploggerlar, spor yaparak doğayı ve çevreyi koruyor.