Çöp toplama sporu 'Plugging' orman yangınlarını önlüyor - Son Dakika

Çöp toplama sporu 'Plugging' orman yangınlarını önlüyor

İZMİR'de de son yıllarda doğadan çöp toplama sporu olarak bilinen 'plugging'e ilgi büyüyor.

Çöp toplama sporu 'Plugging' orman yangınlarını önlüyor, System.String[]
İZMİR'de de son yıllarda doğadan çöp toplama sporu olarak bilinen 'plugging'e ilgi büyüyor. Bu aktiviteyle hem spor yapıldığını hem de çevrenin temizlendiğini söyleyen Doç. Dr. Meriç Atasever, plugging sayesinde orman yangınlarının önüne geçildiğini belirterek, "Dünyada hiç bu seneki kadar orman yangını çıkmadı.  Plugging bu konuda oldukça faydalı bir spor ve bana göre spor bilimleri fakültelerinde anabilim dalları kurulabilir, yarışması yapılabilir" diye konuştu.

Ülke genelinde son yıllarda orman yangınları giderek artarken, doğadan çöp toplama sporu olarak bilinen 'plugging'in önemi de artıyor. Çöp toplama sporcuları yani ploggerlar, ormanlık alanlara atılan, güneşin ışınlarına maruz kalarak ısınan ve sıcaklığının 50 derecelere kadar yükselmesi sonucu mercek işlevi görerek yangına sebep olan cam şişeleri topluyor. Orman yangınlarının önüne geçilmesini sağlayan ploggerlar, spor yaparak doğayı ve çevreyi koruyor.

İsveç'te ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan doğadan çöp toplama sporunu öğrencileriyle birlikte uygulayan Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Meriç Atasever, "Plugging yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı ve şu anda en büyük çevre trendlerinden biri. Plogger, evrensel bir unvandır. Yürüyüş sırasında karşınıza çıkan çöpleri toplarsanız zaman içinde bir plogger olursunuz. Ploggerlar bazen şehir içlerinde, bazen sahillerde bazen de ormanlık alanlarda plugging yaparlar, yani çöp toplarlar. Ormanlık alanlarda bunu yapanlar ekstra bir katkı sağlıyor. Cam şişeler mercek görevi yapıp orman yangınlarını tetikliyor. Bir plogger, en az bir orman yangını önleyicisidir. Ormanlık alanlarda yürüyüş yapanları plugging yapmaya davet ediyorum. Plugging yapıldığında hem daha fazla kalori harcanır hem de eğil, kalk gibi hareketlerle eklem çalışır" dedi.'PET ŞİŞELER DE ORMAN YANGININA SEBEP OLABİLİR'Yalnızca cam şişelerin orman yangınına sebep olmadığını anlatan Doç. Dr. Atasever, "İçerisinde birkaç damla su bile bulunan şişeler bile mercek görevi yapabiliyor. Kurumuş çam yapraklarının yanındaki bir şişe bunları tutuşturabilir. Dünyada orman yangınları hiç bu sene olduğu kadar olmadı. Plugging oldukça faydalı bir spor ve bana göre spor bilimleri fakültelerinde anabilim dalları kurulabilir, yarışması yapılabilir" diye konuştu.

Orman Yangınları, Meriç, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöp toplama sporu 'Plugging' orman yangınlarını önlüyor - Son Dakika

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