Çöp Toplamada Konteyner Sistemine Geçildi

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezinde çöp toplama uygulamasında poşet yerine konteyner sistemine geçildiğini bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezinde çöp toplama uygulamasında poşet yerine konteyner sistemine geçildiğini bildirdi.



Bahçeci, yazılı açıklamasında, zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu hatırlatarak, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla konteyner uygulamasına geçtiklerini belirtti.



Konteyner sistemin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"En azından kötü kokuları, kötü görüntüleri önlemek amacıyla konteyner sistemine geçtik. Pilot uygulama ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Şirinevler, Nasuhdede ve Aşıkpaşa mahalleleri ile Masal Parkı civarında konteynerli sistemi uygulamaya başladık. İnşallah şehirde bu uygulamanın yayılması ile çöp problemi kalmayacak. Bu konuda taviz vermeyeceğiz, gerekirse cezalar da olacak. Vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerinden çıkan evsel atıkların cadde üzerinde bulunan en yakın çöp konteynerlerine atmaları konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gerekli ikazı yapıyor. Konteyner bulunan caddelerde ikamet eden ev ve iş yeri sahiplerinin araçlarını konteyner önüne park etmemeleri konusunda ekiplerimiz bilgilendirmede bulunuyor. 5 metre yakınına park edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Müjdeyi Verdi! İGS Koşullarını Sağlayan Projelere 40 Milyon Lira Destek Verilecek

Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor

Erdoğan'ın 2 Ay Ertelediği İZBAN Grevinde, Yüzde 25 Zam ile Anlaşmaya Varıldı

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek