Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada

08.10.2022 11:50

Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler.

Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de çöp toplamak için gittikleri sokağa asker eğlencesi nedeniyle giremeyen temizlik işçileri durumu fırsata çevirip askere moral vermek için halay çekti. O eğlenceli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde Erzincan'a gidecek olan Muhammed Cabar isimli genç için, arkadaşları kendi aralarında bir eğlence düzenledi. Gençler, sokağı girişini trafiğe kapattı ve müzik eşliğinde halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada çöpleri toplamak için gelen Sultangazi Belediyesi'nde çalışan 3 personel ise sokağa giremeyince, kamyonu durdurup gençlerin arasına katıldı. Bir süre halay çekerek ortamı şenlendiren ve asker ile arkadaşlarına moral olan çalışanlar daha sonra ise tekrar koşarak kaldıkları yerden işlerine devam etti.

Asker annesi Necla Cabar, "Akşam oğlumun asker eğlencesi vardı, askere uğurladık oğlumu, arkadaşları ise ona güzel bir sürpriz yaptılar. Araçları ile gelip müzikler açtılar, halaylar çektiler, eğlendiler, sokağı kapattılar. O sırada da belediyemizin çöp kamyonu geldi, sokağın kapalı olduğunu görünce de araçlarını bırakıp koşarak gelip onlarda halaya dahil oldular. Biz de o sırada balkondan izliyorduk ve bu durumu görünce çok sevindik, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bütün askerlere ve oğluma da Allah sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

Öte yandan çöp toplamak için gelen belediye çalışanlarının halay çektikleri anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

YORUMLAR
500
Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi Erzurum haberi! Gelecek Partili Şahin Açıkladı: Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne Gelişi Engellendi Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, Erzincan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 19:11:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çöp toplamak için geldiler, halaya eşlik ettiler... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement