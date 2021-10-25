Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Celal Yıldız, yerleri süpürdüğü sırada içerisinde tam 650 bin TL olan çanta buldu. Hiç düşünmeden parayı sahibine ulaştıran Yıldız'a verilen 200 TL herkesi üzdü. Yıldız'ın videosunu çeken Sinan Tekin, hediyenin daha fazla olması gerektiğini dile getirdi. Celal Yıldız ise, "Böyle bir olay yüz defa başıma gelse yine aynısını yapardım" dedi.

ÖNCE ÇÖPE ATMAYA YELTENDİ

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 12 yıldır çevre temizlik personeli iki çocuk babası Celal Yıldız, gece yarısı saat 4 sıralarında yolun kenarında bulduğu çantayı alıp çöpe atmak istedi. Çantayı kontrol eden Yıldız, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, çantayı 4 saat kadar muhafaza etti. Sabah saatlerinde durumu polise haber verdi. Polis ekipleriyle birlikte çantanın sahibine ulaşan Yıldız, bulduğu 650 bin lira dolu çantayı sahibine eksiksiz teslim etti.

"BANKA OTURUP NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Çantayı çöpe atacakken içini kontrol edip para olduğunu görünce yanına alıp ekiplere bilgi veren Celal Yıldız, "12 yıldır bu işi yapıyorum. Çantayı buldum, yanıma aldım. İçine baktığımda para olduğunu gördüm. Paraya hiç dokunmadan meydanda bulunan banka oturdum. Kime nereye bildireyim diye düşündüm. O sırada eşimi arayıp durumu anlattım. O da git sahibine ver, teslim et dedi. Daha sonra memurlar geldi. Burada çanta kaybolmuş, buldun mu diye sordular. Ben de bulduğumu söyledim. Polislerle birlikte çantanın sahibinin dükkanına gittik. Çantayı sahibine teslim ettik. Teşekkür etti. Sarıldı. Sonra ben çıktım dükkandan. Çıkarken cebime yemek parası sıkıştırdı. Ben işime geri döndüm. Polisler orada tutanak tutmuşlar. Ne kadar para olduğunu bilmiyorum. Ben teslim ettim ve gittim" ifadelerini kullandı.

"YİNE OLSA YİNE AYNISINI YAPARIM"

Para dolu çantayı bulduktan sonra teslim etmek için hiç tereddüt etmediğini, iyi insan olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yıldız, "İnsanlara örnek olmak güzel bir şey. Benim boğazımdan bir lokma haram geçmedi. Helal kazanıp helal yedim. En iyisi alın teriyle kazanıp yemek. Yine başıma gelse aynısını yaparım. Yüz defa da olsa aynısını yaparım. Hiç tereddüt etmem. Üzülmenin aksine teslim ettiğim için mutluyum" dedi.

"REKLAM PEŞİNDE DEĞİLİM, HARAM PARA YEMEM"

Sosyal medyada videosunun paylaşıldığından haberi olmadığını ve paylaşımdan sonra kendisine 'aptal, enayi' denildiğini aktaran Celal Yıldız, "Ben işin buraya gelmesini istemiyordum. Ben reklam peşinde değilim. Yapacak olsaydım, paranın sahibi resim çekilip paylaşmak istedi. Kabul etmedim. Burada arkadaş çekip atmış, benim haberim yok. Ben medyaya düşsün istemiyordum. Bu aptal mı, enayi mi gibi diyenler olmuş. Ben aptal değilim. Harama karşıyım. Öyle düşünsünler" diye konuştu.

200 TL HEDİYE VERDİLER

Çanta dolusu parayı bularak sahibine teslim eden Celal Yıldız'ı videoya alarak kendisine teşekkür eden Sinan Tekin, "Belediye çalışanı Celal abimiz 650 bin lira buldu. Gece saat 4 sıralarında bu parayı buldu. Bu çanta yaklaşık 3-4 saat abimizde kaldı. Daha sonra mobese kameralarını inceledikten sonra Celal abimizi bulmuşlar. Çantayı sahibine teslim etmişler. Paranın sahibi nezaketen abimize bir miktar para vermiş. Ben isterdim ki 5-10 bin lira gönlünü hoş etmek için versin. Ancak 200 lira gibi bir para vermiş. Ben bu duruma çok üzüldüm. Benim 650 bin lira param kaybolmuş olsaydı ve bu para bana geri gelmiş olsaydı, o paranın en az 10 bin lirasını Celal abimize verirdim. Celal abimize şükranlarımı sunuyorum. Çöp sanıp aldığı çantanın içindeki parayı görünce kucağına alıp 3-4 saat saklamış. Celal abinin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.