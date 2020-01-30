Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde çöp konteynerlerini boşaltan belediye çalışanı 2 temizlik görevlisi ve çöp kamyonunu süren bir şoför, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çöp toplayan 3 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Gazipaşa ilçesi Beyobası Mahallesi Sanayi sitesinde çöp konteynerlerini boşaltan belediye çalışanı 2 temizlik görevlisi ve çöp kamyonunu süren bir şoför, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Çöp konteynerlerini boşaltan belediye çalışanı 2 temizlik görevlisi ve çöp kamyonunu süren bir şoför dakikalar sonra fenalaştı. Temizlik işçileri Mahmut Şahin, Mehmet Özer ile çöp aracının şoförü Hakkı Aslan kusmaya başlayınca çöp kamyonuyla Gazipaşa Devlet Hastanesinde geldiler.


Üzerleri çıkartılan işçiler tedavi altına alındı. Antalya'dan gelen AFAD ekipleri işçiler ve çöp konteyneri üzerinde ölçümler yaptı. Sabah saatlerinde hastaneden taburcu olan işçilerden Hakkı Aslan, "Çöp kovalarını dökerken arkadaşlar maske olduğu halde kokudan etkilenmişler. Koku bana da geldi. Diğer bir çöp bidonunda durduk ve koku ağırlaşmaya başladı. Yarım saat kadar çalışmaya devam ettik ama arkadaşlarda kusma ve gözlerde yanma belirtisi görülmeye başladı. İşi bırakıp kendimizi hastaneye attık. Hastanede önce dezenfekte yaptılar. Sonra tahliller yapıldı. AFAD ekipleri geldi. Aracı ve çöp bidonunu incelediler. Maddenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Gazipaşa, Beyobası, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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