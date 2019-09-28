Çöp toplayarak kalori yaktılar

Günlük yürüyüşlerinizi yaparken çevre temizliğine de katkı da bulunmanız mümkün. İsveç'te ortaya çıkan ve koşarken çöpleri toplamayı amaçlayan plogging akımı tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Çöp toplarken bir yandan koşmayı gerektiren etkinlik, kalori yakımını da sağlıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de 3'üncüsünü düzenlediği "çöp topla-koş" etkinliğiyle sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılığını bir araya getiriyor.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından Eymir Gölü'nde "Çöp Topla-Koş" etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte bir yandan koşarken bir yandan da çevre temizlendi. Eymir Gölü'ne gelen Ankaralı spor ve doğaseverler sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılığını bir araya getiren etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.



ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yunus Eren Kalay, yaptığı açıklamada, "Burada hem koşuyoruz hem de çöp toplarken çok daha fazla kalori yakma imkanı var. Hem de aynı anda çevre bilincini oluşturuyoruz. Burada yediden yetmişe çevre bilincini aşılamak da çok önemli. Biz bunlara ODTÜ olarak devam edeceğiz" dedi.



Çöpleri temizleyerek hem doğaya katkıda bulunan hem de günlük egzersizlerini yapan katılımcılar ise çevre temizliğiyle ilgili uyarılarda bulundu.



ODTÜ öğretim görevlileri, öğrencileri, mezunları ve Ankaralıların katıldığı etkinlikte, çöp toplamak içn gelen minikler de dikkat çekti. Etkinlikte 1 saat içinde en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ise ODTÜ logolu çevre dostu ürünler verildi. - ANKARA