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Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi - Son Dakika

Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi

04.06.2021 13:57
Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi, System.String[]

Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan, aynı zamanda da 1,5 aylık bir süreçte zor koşullar altında çalışıp 96,5 puan alarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan Hakan Efe (32), istifa ettiği memuriyetine geri dönmeye hazırlanıyor.

Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayan, aynı zamanda da 1,5 aylık bir süreçte zor koşullar altında çalışıp 96,5 puan alarak KPSS'de Türkiye 25'incisi olan Hakan Efe (32), istifa ettiği memuriyetine geri dönmeye hazırlanıyor. Bir yandan da Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan Hakan Efe, açık öğretimden DGS ile Hukuk Fakültesi'ne girip avukat olmayı planlıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe'nin (32) azmi, herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13'üncüsü oldu, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı. Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya'ya dönüş yaptı. Efe, burada geçici işlerde çalışmaya başladı, geçtiğimiz yıl da annesini kanserden dolayı kaybetti. Yaklaşık 1,5 yıldır boyunca işsiz kalan Efe, son olarak çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti. Son olarak Ekim ayında KPSS'ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem derslerine hazırlandı ve son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi oldu. Hakan Efe, şu anda açık öğretimden Hukuk Fakültesi'ni kazanmak için DGS'ye hazırlanıyor, bir yandan da istifa ettiği memuriyetine geri dönmeye hazırlanıyor. Efe'nin hedefinde yine dereceler var.

"1 AYA KADAR MEMURLUĞA BAŞLAMAYI BEKLİYORUM"

Yapılan haberler sonrası Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Hakan Efe, "Haberi görmüş ve beni aradı. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordu. Ben de eskiden Marmara Üniversitesi'ndeki memurluğumdan istifa ettiğimi ve tekrar geri dönmek istediğimi ilettim. O da geri dönmem için talimat vereceğini söyledi. O süreçte özel kalemi ve personel daire başkanıyla iletişimde kaldım. En son 20 Mayıs'ta, bana kadro açıp ve ilgili kurumlarla resmi yazışmaları yaptıklarını söylediler. Tahminimce 1 aya kadar memurluğa başlamayı bekliyorum" dedi.

"İLK 50'YE GİRERİM"

Günde 4-5 saat çalışarak DGS sınavına hazırlandığını da belirten Efe, "Şu anda açık öğretim Adalet bölümünden 3 tane dersim kaldı, bitmek üzere. Önümüzdeki temmuz ayının 11'inde 2 yıllık üniversiteden 4 yıllığa tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yapılacak. DGS'ye girmek için kaynak kitaplar aldım, ona hazırlanıyorum. Gerekli puanı alabilirsem Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 3. sınıftan yerleşmeyi düşünüyorum. DGS'nin KPSS sınavıyla soru ağırlıkları benzer. O yüzden benzer bir performans çıkarıp ilk 50'ye girerim diye düşünüyorum" diye konuştu.

Efe, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra lisans mezunları için düzenlenecek KPSS sınavında Türkiye'de ilk 100'e girmeyi hedeflediğini söyledi.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser - Gazi Taş/İHA)

Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi
Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi, Hakan Efe, Türkiye, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çöp toplayarak KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi - Son Dakika


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