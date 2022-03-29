Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü

29.03.2022 17:31
Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü

ESKİŞEHİR'de, bahçesinde topladığı atık ve çöpleri yakmak isterken, kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş (84), alevlerin vücudunu sarmasıyla hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, bahçesinde topladığı atık ve çöpleri yakmak isterken, kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş (84), alevlerin vücudunu sarmasıyla hayatını kaybetti.

Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi'nde oturan Hasan Cavaş, bahçesinde atık ve çöpleri toplayıp yakmak istedi. Atıkları tutuşturan Cavaş'ın kıyafetlerine, kontrol etmek istediği ateş sıçradı. Alevlerin içinde kalan Cavaş, komşularının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Cavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Cavaş'ın cansız bedeni, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


YORUMLAR
500
Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular! Maltepe'de araçları durdurup yol verme kavgasına tutuştular! Eğirdir'de otelin tutuşan bacası korkuttu Eğirdir'de otelin tutuşan bacası korkuttu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement