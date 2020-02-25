Çöp yakayım derken bağ evini kül etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çöp yakayım derken bağ evini kül etti - Son Dakika

Çöp yakayım derken bağ evini kül etti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin çöpleri temizlemek için yaktığı ateşin sıçradığı bağ evi kül oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin çöpleri temizlemek için yaktığı ateşin sıçradığı bağ evi kül oldu.

Olay, gece yarısı Gönence - Malkara yolu üzeri Su Deposu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri temizlemek için U.İ. tarafından yakılan ateş, kendisine ait ahşap bağ evine sıçradı. Büyüyen yangını kontrol altına almayı başaramayan U.İ. çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan bağ evindeki yangını söndürdü. Tahta barakadan yapılan bağ evi küle dönerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

(İHA)

Çöp yakayım derken bağ evini kül etti

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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