Çöp yakayım derken bağ evini yaktı - Son Dakika
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Çöp yakayım derken bağ evini yaktı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çöpleri temizlemek için yaktığı ateş, sıçradığı bağ evini küle çevirdi.

Çöp yakayım derken bağ evini yaktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çöpleri temizlemek için yaktığı ateş, sıçradığı bağ evini küle çevirdi.


Olay, gece yarısı Gönence - Malkara yolu üzeri Su Deposu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri temizlemek için U.İ. tarafından yakılan ateş, kendisine ait ahşap bağ evine sıçradı. Büyüyen yangını kontrol altına almayı başaramayan U.İ. çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan bağ evindeki yangını söndürdü.


Tahta barakadan yapılan bağ evi küle dönerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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