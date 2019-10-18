Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı
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Bakırköy'de Marmaray istasyonu yakınında, üst geçidin altındaki çöplerin yanması nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Bakırköy'de Marmaray istasyonu yakınında, üst geçidin altındaki çöplerin yanması nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Marmaray Hattı Yeni Mahalle İstasyonu yakınındaki üst geçidin altında bulunan çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Marmaray Hattı'ndaki bariyerlere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışmaları sırasında trenler bir süre bekletildi.
Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.
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