Son Dakika Haberleri: Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı
Son Dakika Güncel Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı

Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı

51 dakika önce

Bakırköy'de Marmaray istasyonu yakınında, üst geçidin altındaki çöplerin yanması nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Çöp yangını Marmaray seferlerini aksattı, System.String[]

Bakırköy'de Marmaray istasyonu yakınında, üst geçidin altındaki çöplerin yanması nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Marmaray Hattı Yeni Mahalle İstasyonu yakınındaki üst geçidin altında bulunan çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Marmaray Hattı'ndaki bariyerlere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışmaları sırasında trenler bir süre bekletildi.

Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Yeni Mahalle, Bakırköy, Marmaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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