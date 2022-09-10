Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünün çöplerinin depolandığı alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alatepe mevkiindeki atıklardan yayılan alevler ormana sıçradı. Yangını söndürme için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak ve iş makineleri, arazözlerle çok sayıda söndürme personeli müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. ( DHA )

Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇÖP YANGINI ORMANA SIÇRADI - Son Dakika

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