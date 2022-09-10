ÇÖP YANGINI ORMANA SIÇRADI

Burdur'un Bucak ilçesi Kestel köyünde çöplerin depolandığı Alatepe mevkiindeki alanda çıkan yangında alevler ormana sıçradı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünün çöplerinin depolandığı alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alatepe mevkiindeki atıklardan yayılan alevler ormana sıçradı. Yangını söndürme için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak ve iş makineleri, arazözlerle çok sayıda söndürme personeli müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)
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