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Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler "can dostlar"ı doyuruyor - Son Dakika

Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler "can dostlar"ı doyuruyor

13.12.2021 11:38

Zeytinburnu'nda çeşitli noktalara yerleştirilen "Bayat Ekmek Kumbarası"nda toplanan ekmekler, sahipsiz sevimli dostlar için mamaya, besi hayvanları için de yeme dönüştürülüyor.

Zeytinburnu'nda çeşitli noktalara yerleştirilen "Bayat Ekmek Kumbarası"nda toplanan ekmekler, sahipsiz sevimli dostlar için mamaya, besi hayvanları için de yeme dönüştürülüyor.

Ticaret Bakanlığının 2018'de yayınladığı Türkiye İsraf Raporu'na göre, her gün yaklaşık 6 milyon, yılda ise 2 milyardan fazla ekmek çöpe atılıyor.

Türkiye'de 2013 yılında uygulanan Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ise israfın önüne geçebilmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Kampanyanın ölçüm araştırması sonuçlarına göre, ekmek israfında yüzde 18 azalma ve yıllık yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlandı.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de "Sıfır Atık" projesi kapsamında, bayat ekmeklerin hayvanlar için mama ve yeme dönüştürülmesi için harekete geçti.

"Bayat Ekmek Kumbarası" projesi kapsamında, ilk etapta ilçedeki 45 noktaya bayat ekmek kumbarası yerleştirildi. "Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin" çağrısıyla vatandaşlardan bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine kumbaraya bırakması istendi.

İş yerleri, oteller ve yurtlardaki bayat ekmekler de toplanacak

Kumbarada her hafta biriken 500 ila 550 kilogram civarında bayat ekmek, belediye ekiplerince toplanarak üzerindeki küflerden arındırılıp fabrikalara gönderiliyor.

Bayat ekmekler, fabrikada hayvan yemi ve mamaya dönüştürülerek, özellikle kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları ile besi hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor.

Proje kapsamında, kumbara yerleştirilen 45 noktanın yanı sıra ilçedeki otel, restoran, yurt, üniversite, toplu yemekhaneleri bulunan iş merkezleri gibi yerlerden bayat ekmeklerin toplanması planlanıyor.

Ekmeklerin toplanmasıyla milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çekilerek israfa yönelik farkındalık oluşturulması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

2,5 ton bayat ekmek sokak hayvanları için mamaya dönüştü

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, projenin ilçede ikamet eden vatandaşların talebi üzerine başladığını ve büyük bir ilgi gördüğünü söyledi.

İlçedeki 45 noktaya atık ekmek kumbarası yerleştirdiklerini ve vatandaşların bayatlamış ekmekleri bu kumbaralara attıklarını anlatan Arısoy, şöyle konuştu:

"Bu ekmekleri topluyoruz ve bir işlemden geçtikten sonra hayvanlara yem olarak gidiyor. Ayrıca, sokak hayvanlarına mama olarak da geri dönüyor. Haftada ortalama 500-550 kilogram bayat ekmek topluyoruz. 1,5 ayda 2,5 ton bayat ekmek topladık. Bunlar bize sokak hayvanları için 100 kilogram mama olarak geri döndü. Bayatlayan ekmeklerin bir şekilde geri kazanılması önemli ama hiçbir yiyecek, özellikle de ekmek israf edilmemeli."

Arısoy, israf etmemenin önemine dikkati çekerek, "Bu sadece ekmekle ilgili değil aslında, her tür yiyeceğin israf edilmemesi temel maksat olmalıdır. Atık ekmek kumbaramızın, israfı teşvik edici bir şeye dönüşmesini arzu etmiyoruz ama bir şekilde gerçekten bayatlayan ekmekler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ekmek israfı olmasın, kumbaraya atılsın"

Ekmeğin kutsal kabul edildiğini ifade eden Arısoy, "O bakımdan ekmeğe özel bir hürmet gösterilir. Hemşehrilerimiz ekmeğin evsel atıkla birleşmesinden çok rahatsız oluyorlardı. Böyle bir uygulamayı başlatmış olmamızdan çok memnunlar. Ekmek israfı olmasın ama bayatlayan ekmekler de bu kumbaraya atılsın istiyoruz." dedi.

Bayat ekmek kumbarası sayısını artıracaklarını bildiren Arısoy, daha çok yemeğin üretildiği otel, iş yeri gibi mekanlardan da bayatlayan ekmekleri toplamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Arısoy, sokakta yaşayan hayvanlara destek olmayı ve ekmeğin tamamen israf olmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İlçe sakinleri projeden memnun

Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 21 yıldır ikamet eden vatandaşlardan Mustafa Duyar, bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasına çok üzüldüğünü ve bundan muzdarip olduğunu ifade etti.

Bayat ekmek kumbarası uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Duyar, "Ekmeği atmak kültürümüzde yoktur. Bu yüzden kumbarada toplanan ekmeklerin sokak hayvanları için dönüştürülmesi çok güzel. İsraf olduğunu düşündüğümüz bayat ekmeklerin mama olarak geri dönüşmesi bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Sümer Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Yaşar da uygulama başlamadan önce arkadaşlarıyla mahallede atıldığını gördükleri bayat ekmekleri toplayarak sahile gittiklerini, balıklara ve martılara verdiklerini anlattı.

Ekmeklerin sokak hayvanları için değerlendirilmesinin önemini vurgulayan Yaşar, "Ekmek nimettir, çok değerlidir. Gayemiz bayat ekmek olmasın, atılmasın ama bir şekilde bayatlıyor. O yüzden böyle bir uygulama bizi çok mutlu etti. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Filiz Yılmaz da ekmeklerin çöpe atılmasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, bayatlayan ekmekleri evde bir şekilde değerlendirdiğini anlattı. Yılmaz, bayat ekmeklerin çöpe gitmesini engellemek ve hayvanlara yem olarak geri dönmesi için yürütülen projeyi desteklediğini de belirtti.

Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler can dostlar ı doyuruyor
Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler can dostlar ı doyuruyor
Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler can dostlar ı doyuruyor
Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler can dostlar ı doyuruyor

Sokak Hayvanları, Zeytinburnu, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler 'can dostlar'ı doyuruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp yerine kumbaraya atılan ekmekler "can dostlar"ı doyuruyor - Son Dakika
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