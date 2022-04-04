Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı

04.04.2022 16:36
Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğaseverler tarafından, ormanda ve çalıların içinde çöp yığınları görüntülendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde doğaseverler tarafından, ormanda ve çalıların içinde çöp yığınları görüntülendi. Manavgat Nehri ağzındaki çöp yığınları büyük tepki toplarken, çöplerin içinde üzerinde bir otelin logo su bulunan oda terlikleri bulununca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Manavgat Nehri'nin ağzına yakın ormanda, doğaseverler tarafından bölgedeki bazı oteller tarafından döküldüğü iddia edilen çöp yığınları görüntülendi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından olayla ilgili tutanak tutuldu.

Yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, Manavgat Nehri ağzına dökülen çöp yığınlarının, bölgede kuş gözlem çalışmaları yapan Emin Yoğurtçuoğlu tarafından fark edildiğini belirterek, "Bu çöp yığınlarını gördükten sonra benimle paylaştı. O bölgede yapılan incelemelerde, üzerinde bir otele ait logo olan terlikler de var. Konuyla ilgili Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne ihbarda bulunduk. Sorumluların cezalandırılması istiyoruz. Manavgat Nehri doğal alanları kirletiliyor. Nehir ve sazlıklar özellikle su kuşları için altın değerinde dünyanın dört bir yanından insanlar bu güzelliklere geliyor" diye tepki gösterdi.

Görüntüleri çeken Emin Yoğurtçuoğlu ise Manavgat Nehri ağzında sazlıklar arasına dökülen 30 metrekare alandaki çöp yığınlarının görüntülerini paylaştıktan sonra, "Bazı şeyleri aklım hiç almıyor" dedi. Bölgede geçen hafta Kuş Gözlem Kampı düzenleyen Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinden Gökçe Coşkun, "Bunlar öyle halkın attığı çöpler de değil. Şişelere ve terliklere bakarsanız bir kurumun veya otelin çöpleri. Aynısı ile yanan ormanlarda gezerken de çokça karşılaşıyorum. Orman ekosistemi yangından sonra kendi kendine tekrar hayata dönebiliyor ama insanların attığı bu çöpleri temizleyemiyor" diye konuştu.


Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı
Çöp yığınları tepki topladı, soruşturma başlatıldı
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Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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