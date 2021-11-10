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Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği... - Son Dakika

Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği...

10.11.2021 09:53

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında (COP26) ziyaret ettiği Türkiye standında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye olarak müzakerelere katkı sağladık"

Kurum, Türkiye'nin bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olmak üzere COP26 Zirvesi'ne büyük bir katılım sağladığını söyledi. COP26 kapsamında Türkiye olarak, 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaştıklarını kaydetti.

Glasgow'da 2 hafta boyunca devam eden müzakerelerde tarafların iklim değişikliği mücadelede iş birliği konularını müzakere ettiğini vurgulayan Kurum, "Biz de Türkiye olarak müzakere süreçlerine önemli katkılar sağladık." dedi.

Zirve kapsamında, bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı mevkidaşlarımızla paylaştık. AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ülkemizin attığı adımları, ülkemizin ihracatını daha da artıracak tüm sektörleri destekleyeceğimiz yeşil kalkınma sürecimizi kendileriyle paylaştık. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle ilgili üzerimize düşen tüm vazifeleri fazlasıyla yerine getirdiğimizi ve bundan sonra da yerine getireceğimizi kararlılıkla ifade ettik. Görüşmelerde, ayrıca, ülkemizin Paris Anlaşmasına taraf olmasını ve tüm dünyaya ilan ettiği 2053 net sıfır emisyonu hedefini muhataplarımızla paylaştık."

Kurum, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla ocak ayında İklim Şurası düzenleyeceklerini belirterek "Bu şura neticesinde, İklim Kanunu hazırlayacağız ve ülkemizin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

"COP22'ye Türkiye ev sahipliği yapacak"

Kurum, Türkiye'nin yeşil kalkınmanın öncü ülkesi olacağını, bu çerçevede adımlar atacağını belirtti. Bakan Kurum, Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'na (COP22) 7-10 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Kurum, zirvenin temasının "Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek" olarak belirlendiğini söyledi.

Kurum, zirveye, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin çevre bakanları, delegeler, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılacağını aktararak "Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede bugüne kadar gösterdiğimiz kararlı adımları yine aynı şekilde yürütmeye gayret göstereceğiz." dedi.

"Ortalama sıcaklık 15 derecenin üzerine çıktı"

Türkiye'nin Akdeniz havzasında iklim değişikliğinden ciddi anlamda etkilenen ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"1970'lerde ülkemizdeki ortalama hava sıcaklığı 13,1 iken, şu an 15 derecenin biraz üzerine çıkmış bulunuyor. Son 3 yılımıza baktığımızda aşırı hava olayları, sıcaklık artışları, seller, heyelanlar, hortumlar, ülkemizde yaşanan afetlerin sayısı ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu çerçevede mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin sadece bir çevre meselesi olmadığını, aynı zamanda bir kalkınma ve güvenlik meselesi olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Bu konuya da her zaman siyaset üstü bir anlayışla bakıyor ve bakmaya devam edeceğiz."

"Gençlerimizle ortak çalışma yürüteceğiz"

Kurum, COP22 Zirvesi kapsamında Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin gençlerinin katılımıyla 16-17 Kasım'da İstanbul'da bir gençlik etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı. Kurum, "sıfır atık", "sıfır atık mavi", "iklim değişikliği", "biyoçeşitlilik", "Akdeniz'de sürdürülebilir mavi ekonominin önemi" konularında sunumlar yapılacağını, gençlerin görüşlerinin alınacağını kaydederek "İklim değişikliği konusunda geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla gençlerimizle ortak bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği...
Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği...
Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği...
Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği...

10 Aralık, Türkiye, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Tüm katılımcılarla Akdeniz'i konuşacağımız önemli bir konferansa Antalya'mız ev sahipliği... - Son Dakika
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