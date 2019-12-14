COP25 sona erdi; Zirve beklentileri karşılayamadı

Şili'deki şiddet eylemleri nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından sona erdi. Toplantılar boyunca gelişmiş ülkeler, küresel ısınmayla mücadelede ciddi taahhütler ortaya konulmasını isteyen gelişmekte olan ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldı.
COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.