COP25 sona erdi; Zirve beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya COP25 sona erdi; Zirve beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Dünya

COP25 sona erdi; Zirve beklentileri karşılayamadı

6 saat önce

Şili'deki şiddet eylemleri nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından sona erdi.

COP25 sona erdi; Zirve beklentileri karşılayamadı, System.String[]

Şili'deki şiddet eylemleri nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından sona erdi. Toplantılar boyunca gelişmiş ülkeler, küresel ısınmayla mücadelede ciddi taahhütler ortaya konulmasını isteyen gelişmekte olan ülkelerin baskısıyla karşı karşıya kaldı.


COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.

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İspanya, Madrid, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:47 
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