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COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı - Son Dakika

COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı

02.11.2021 21:20
COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 100'den fazla dünya liderleri, 2030 yılına kadar metan emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmak için ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderliğindeki Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 100'den fazla dünya liderleri, 2030 yılına kadar metan emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltmak için ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderliğindeki Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, durumu "harika" şeklinde nitelendirdi ve metan emisyonlarının azaltılmasının hızlı bir etkisi olacağını belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden ise, "Birlikte, metan gazımızı 2030 yılına kadar toplu olarak yüzde 30 azaltmayı taahhüt ediyoruz" dedi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) bir araya gelen dünya liderleri arasında 100'den fazlası, metan gazı emisyonunu azaltmak adına Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferans sırasında yaptığı açıklamada, durumu "harika" olarak nitelendirerek, metan emisyonlarının azaltılmasının hızlı bir etkisi olacağını belirtti. Leyen, "Bunu yapmak iklim değişikliğini hemen yavaşlatacak. Artık harekete geçmeliyiz. 2050'yi bekleyemeyiz, emisyonları hızlı bir şekilde kesmemiz gerekiyor ve metan en hızlı kesebileceğimiz gazlardan biri. Metan emisyonlarını azaltmak, yakın vadede küresel ısınmayı azaltmak ve 1,5 santigrat dereceyi korumak için yapabileceğimiz en etkili şeylerden biri. Bu en kolay hedeftir" ifadelerini kullandı.

"BENCE MUHTEMELEN BUNUN ÖTESİNE GEÇEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Joe Biden, COP26 Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2030 yılına kadar küresel metan emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı taahhüt ederek, Küresel Metan Taahhüdü'nün artık küresel metan emisyonlarının yaklaşık yarısını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 70'ini temsil eden ülkeleri kapsadığını kaydetti. Biden, "Birlikte, metan gazımızı 2030 yılına kadar toplu olarak yüzde 30 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Bence muhtemelen bunun ötesine geçebiliriz. Bugün imza atan ülke sayısı 100'e yaklaşıyor. Bu, küresel metan emisyonlarının neredeyse yarısı. Bu çok büyük bir fark oluşturacak. Bu belirleyici 10 yılda yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, 1,5 santigrat dereceyi erişimde tutmak ve metan emisyonlarımızı mümkün olduğunca çabuk azaltmaktır. Bu, büyük bir fark oluşturacak. Leyen'in işaret ettiği gibi, sadece iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu olduğunda değil. Bireylerin fiziksel sağlığı ve diğer tüm şeyler. Sağlığı iyileştirecek, astımı, solunumla ilgili acil durumları azaltacak, mahsul kaybını ve buna bağlı yer yüzeyi kirliliğini azaltarak gıda arzını da iyileştirecek. Ekonomilerimizi güçlendirecek, şirketlere para kazandıracak, metan sızıntılarını azaltacak, metanı yakalayıp yeni gelir akışlarına dönüştürecek ve ayrıca işçilerimiz için iyi ücretli sendika işleri oluşturacak" dedi.

Ayrıca, ABD'nin 2 yeni yasa tasarısını duyuran Başkan Biden, "Biri, yeni ve mevcut petrol ve gaz boru hatlarından kaynaklanan metan kayıplarını azaltacak olan Çevre Koruma Ajansımız üzerine. Diğeri ise doğal gaz boru hatlarından ziyan olan ve potansiyel tehlikeli sızıntıları azaltmak için Ulaştırma Bakanlığı üzerine" ifadelerini kullandı. Metan emisyonlarını azaltmak adına çiftçilerle birlikte çalışmak için yeni bir girişim açıklayan Biden, "Bu sadece geleceğimizin çevresini korumak için yapmamız gereken bir şey değil. Bu, hepimiz için, tüm uluslarımız için istihdam oluşturmak ve iklim hedeflerini karşılamayı küresel ekonomik toparlanmamızın temel bir parçası haline getirmek için muazzam bir fırsat" dedi.

AB, DÜNYA ORMANLARININ KORUNMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN 1,1 MİLYAR DOLAR TAAHHÜT ETTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, COP 26 zirvesinde yaptığı konuşmada, dünya ormanlarının korunmasına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki rakamı duyurdu. Leyen, AB'nin dünya ormanlarının korunmasına yardımcı olmak adına 1,1 milyar dolar taahhüt ettiğini kaydetti. Dünya ormanlarına bakmak için harekete geçen Leyen, ormanların korunmasını "ortak önceliğimiz" olarak nitelendirdi.

Ayrıca taahhüdün bir parçası olarak, dünyanın en büyük 2. tropik yağmur ormanı Kongo Havzası'nı, endüstriyel ağaç kesimi ve madenciliğin oluşturduğu tehditlere karşı korumak için kurulan fona 290 milyon dolar ayrılacak.

(İHA)

COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı
COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı
COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: COP26'da 100'den fazla ülke Küresel Metan Taahhüdü'ne imza attı - Son Dakika
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