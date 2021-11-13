COP26'da anlaşmaya varılamaması nedeniyle müzakereler cumartesi de devam edecek - Son Dakika

26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) son gün olmasına rağmen anlaşmaya varılamaması nedeniyle müzakerelerin cumartesi de devam edeceği belirtildi.

COP26 Başkanı Alok Sharma, delegelere, olası bir anlaşma için gözden geçirilmiş belgelerin cumartesi saat 08.00'e kadar hazır olacağını söyledi.

Sharma, öğleden sonra belgeleri açıklayacağı, müzakerelerin durumuna ilişkin değerlendirmesini paylaşacağı ve sonraki adımları belirleyeceği kısa bir genel kurul toplantısının yapılacağını duyurdu.

Bir anlaşmaya varmak için belirlenen süre cuma 18.00'de sona ererken, müzakerelerin fosil yakıtlarla ilgili dilde anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdiği öğrenildi.

İlk taslak metinde tüm ülkeler "kömür ve fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmaya" çağrıldı.

Nihai taslakta ise ülkelerin "azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmaları gerektiği" belirtildi.

Aralarında Suudi Arabistan, Hindistan ve Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin, belgede yer alan fosil yakıtın aşamalı kaldırılmasıyla ilgili çağrı konusunda çekinceleri olduğu biliniyor.

Konferansta küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması ve buna nasıl ulaşılacağına ilişkin kararlar alınması bekleniyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim'de başlayan COP26'da yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda zamanın çoktan aşıldığını, "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek, somut adımlar atılmaması durumunda gelecek nesillerin mevcut liderleri affetmeyeceğini söylemişti.