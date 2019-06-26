Son Dakika Haberleri: Copa América Çeyrek Final: Arjantin - Venezuela
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Copa América Çeyrek Final: Arjantin - Venezuela

56 dakika önce

Lionel Messi, Arjantin'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin’e 2019’da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.

Lionel Messi, Arjantin'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin'e 2019'da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.
Copa América Çeyrek Final: Arjantin - Venezuela
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Lionel Messi, Arjantin, Spor
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