Copa América Çeyrek Final: Arjantin - Venezuela
56 dakika önce
Lionel Messi, Arjantin'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin’e 2019’da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.
Lionel Messi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
, Arjantin
'i Copa América çeyrek finalinde Maracanã'da Venezüella ile oynayacak. Messi hiçbir zaman turnuvayı kazanmadı, ancak Arjantin'e 2019'da kıtanın en büyük ödülü için yardım edebileceğini umuyor.
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