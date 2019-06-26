Copa América Çeyrek Final: Kolombiya vs Şili
31 dakika önce
Şili, Brezilya'nın São Paulo kentinde Copa América çeyrek finalinde Kolombiya'yı ele geçirecek. Barcelona oyuncusu Arturo Vidal, yarı finalde yer almak için Juventus 'Juan Cuadrado'ya karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
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