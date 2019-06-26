Copa América Çeyrek Finali: Brezilya - Paraguay
30 dakika önce
Paraguay ile Brezilya'nın Copa América çeyrek final karşılaşmasından önce kafa kafaya çıkan bazı istatistikleri inceleyin. Paraguay, turnuvada 18 yılda Brezilya'ya kaybetmedi.
Paraguay
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
ile Brezilya
'nın Copa América çeyrek final karşılaşmasından önce kafa kafaya çıkan bazı istatistikleri inceleyin. Paraguay, turnuvada 18 yılda Brezilya'ya kaybetmedi.
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