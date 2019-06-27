Copa América Çeyrek Finali: Uruguay Vs Peru
15 dakika önce
C grubu kazananlar Uruguay, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
C grubu kazananlar Uruguay
, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani
bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?
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