Son Dakika Haberleri: Copa América Çeyrek Finali: Uruguay Vs Peru
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Copa América Çeyrek Finali: Uruguay Vs Peru

15 dakika önce

C grubu kazananlar Uruguay, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?

C grubu kazananlar Uruguay, 2019 Copa América'nın çeyreğinde finalde A Grubu Peru'da üçüncü oldu. Edinson Cavani bu yarışmaya iki golünü de ekleyebilir mi yoksa Paolo Guerrero ve Peru üzülecek mi?
Copa América Çeyrek Finali: Uruguay Vs Peru
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06 
Edinson Cavani, Uruguay, Spor
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