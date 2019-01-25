Copa America'da Gruplar Belli Oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.



Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.



Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:



A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru



B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar



C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

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