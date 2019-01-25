Son Dakika Haberleri: Copa America'da Gruplar Belli Oldu

Copa America'da Gruplar Belli Oldu

2 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.

Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Futbol, Güney Amerika, Brezilya, Spor
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