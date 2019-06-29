Copa America'da Şili yarı finalde
1 saat önce
COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili
, Kolombiya
'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi. Brezilya
'nın Sao Paulo
kentindeki Corinthians Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmasında, Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı Gary Medel
ile Fenerbahçeli Mauricio Isla
da forma giydi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatmalarda iki takım gol bulamayınca, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Şili, yarı finale yükselen taraf oldu.
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