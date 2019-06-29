Son Dakika Haberleri: Copa America'da Şili yarı finalde
Son Dakika Spor Haber

Copa America'da Şili yarı finalde

1 saat önce

COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.

Copa America'da Şili yarı finalde, System.String[]
COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili, Kolombiya'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmasında, Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla da forma giydi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatmalarda iki takım gol bulamayınca, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Şili, yarı finale yükselen taraf oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
sao paulo, brezilya, kolombiya, şili, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması Venezuela'yı rahat geçen Arjantin, yarı finale yükseldi! Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme İşte Adem Büyük'ün Galatasaray'dan alacağı ücret

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:17:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Copa America'da Şili yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]