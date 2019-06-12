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Copa América Efsaneleri: Adriano

1 saat önce

Brezilya'da öne çıkan Adriano, 2004'te Copa América'yı kaldıran kadrodan ayrıldı. Adriano, 48 uluslararası görünüşte 27 kez attı ve Inter için 120 defadan fazla yer aldı.

Brezilya'da öne çıkan Adriano, 2004'te Copa América'yı kaldıran kadrodan ayrıldı. Adriano, 48 uluslararası görünüşte 27 kez attı ve Inter için 120 defadan fazla yer aldı.
Copa América Efsaneleri: Adriano
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06 
Brezilya, Spor
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