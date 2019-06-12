Copa América Efsaneleri: Adriano
1 saat önce
Brezilya'da öne çıkan Adriano, 2004'te Copa América'yı kaldıran kadrodan ayrıldı. Adriano, 48 uluslararası görünüşte 27 kez attı ve Inter için 120 defadan fazla yer aldı.
Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06
'da öne çıkan Adriano, 2004'te Copa América'yı kaldıran kadrodan ayrıldı. Adriano, 48 uluslararası görünüşte 27 kez attı ve Inter için 120 defadan fazla yer aldı.
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