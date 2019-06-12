Copa América Efsaneleri: Ronaldo Nazário
1 saat önce
Brezilyalı simge Ronaldo Nazário kariyeri boyunca iki Copa América kupasını kaldırdı; 1996-97 ve 1998-99'da. Ronaldo 98 kez oynadı ve 68 gol attı ve onu Brezilya'nın ikinci sürekli golcü listesine aldı. Inter'de, Ronaldo, 98 maçta 59 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06
Brezilyalı simge Ronaldo
Nazário kariyeri boyunca iki Copa América kupasını kaldırdı; 1996-97 ve 1998-99'da. Ronaldo 98 kez oynadı ve 68 gol attı ve onu Brezilya'nın ikinci sürekli golcü listesine aldı. Inter'de, Ronaldo, 98 maçta 59 gol attı.
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