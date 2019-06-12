Son Dakika Haberleri: Copa América Efsaneleri: Ronaldo Nazário
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Copa América Efsaneleri: Ronaldo Nazário

1 saat önce

Brezilyalı simge Ronaldo Nazário kariyeri boyunca iki Copa América kupasını kaldırdı; 1996-97 ve 1998-99'da. Ronaldo 98 kez oynadı ve 68 gol attı ve onu Brezilya'nın ikinci sürekli golcü listesine aldı. Inter'de, Ronaldo, 98 maçta 59 gol attı.

Brezilyalı simge Ronaldo Nazário kariyeri boyunca iki Copa América kupasını kaldırdı; 1996-97 ve 1998-99'da. Ronaldo 98 kez oynadı ve 68 gol attı ve onu Brezilya'nın ikinci sürekli golcü listesine aldı. Inter'de, Ronaldo, 98 maçta 59 gol attı.
Copa América Efsaneleri: Ronaldo Nazário
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06 
Brezilya, Cristiano Ronaldo, Spor
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