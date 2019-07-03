Copa América Hikayeleri: Brezilya'nın Ev Avantajı
1 saat önce
Brezilya, ev sahipliği yaptıkları her Copa América'yı kazandı. Onların dört ev zaferi 1919 ve 1922 turnuvalarını ve 1989'da ev topraklarındaki en yeni zaferlerini içeriyor.
Brezilya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05
, ev sahipliği yaptıkları her Copa América'yı kazandı. Onların dört ev zaferi 1919 ve 1922 turnuvalarını ve 1989'da ev topraklarındaki en yeni zaferlerini içeriyor.
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