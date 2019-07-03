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Copa América Hikayeleri: Brezilya'nın Ev Avantajı

1 saat önce

Brezilya, ev sahipliği yaptıkları her Copa América'yı kazandı. Onların dört ev zaferi 1919 ve 1922 turnuvalarını ve 1989'da ev topraklarındaki en yeni zaferlerini içeriyor.

Brezilya, ev sahipliği yaptıkları her Copa América'yı kazandı. Onların dört ev zaferi 1919 ve 1922 turnuvalarını ve 1989'da ev topraklarındaki en yeni zaferlerini içeriyor.
Copa América Hikayeleri: Brezilya'nın Ev Avantajı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 
Brezilya, Spor
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